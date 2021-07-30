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  4. Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen "drone" açıklaması:

Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen "drone" açıklaması:

30.07.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur"

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir."

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