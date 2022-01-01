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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı:

01.01.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Emniyet teşkilatı olarak 81 ilde tam kadro sahadayız" - "Vatandaşımızın yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için 265 bin personelimizi sahada görevlendirdik. 7 bin 560 sabit noktada ve yine 38 bin 500 mobil ekiple beraber arkadaşlarımız tam kadro sahada görevlerini yapıyor"

İZMİR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yılbaşı denetimlerine ilişkin, "Emniyet teşkilatı olarak 81 ilde tam kadro sahadayız." dedi.

Aktaş, beraberinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'ndeki jandarma ve polis uygulama noktasında ekipleri ziyaret etti.

Personelin yeni yılını kutlayan Aktaş, yılbaşı ile ilgili yoğunluk olup olmadığını sordu.

Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de görev yapan kolluk birimlerinin çalışmalarını ve alınan tedbirleri yerinde görmek, ekiplerin yeni yılını tebrik etmek için geldiklerini söyledi.

Vatandaşların da 2022 yılını kutlayan Aktaş, "Biz emniyet teşkilatı olarak 81 ilde tam kadro sahadayız. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla tedbirlerimizi almaya başladık. Yarın sabah 08.00'e kadar vatandaşımızın yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için 265 bin personelimizi sahada görevlendirdik. 7 bin 560 sabit noktada ve yine 38 bin 500 mobil ekiple beraber arkadaşlarımız tam kadro sahada görevlerini yapıyor. Jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz de kendi görev ve sorumluluk alanlarında aynı şekilde tedbirlerini alıyorlar." diye konuştu.

İzmir'de de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin İzmirlilerin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için görevlerinin başında olduğunu belirten Aktaş, kazasız belasız bir yeni yıl diledi.

- "İnşallah güzel günleri birlikte yaşarız"

Vali Köşger de kentte huzur ve esenlik içerisinde bir yıl başı idrak edildiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Birim amirlerimizle beraberiz. 5 bini aşkın polis, 1000'i aşkın jandarmamız, 3 bin 600 sağlıkçımız ve 130 civarında sahil güvenlik ekibimiz İzmir'de görev başında. Ekipler, sabah saatlerine kadar aksatmaksızın görevlerini yürütecekler. Ben de İzmirli hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza huzur ve esenlik içerisinde bir yıl diliyorum. İnşallah güzel günleri birlikte yaşarız."

Daha sonra Aktaş ve beraberindekiler, jandarma ve emniyet personeliyle çay içip kestane yedi. Aktaş, uygulama noktasında görev yapan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, uygulama noktasındaki ekipler sürücülere çikolata ikram etti. Sürücüler de alkol testi yapan ekiplere teşekkür edip yeni yıllarını kutladı.

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