Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Manisa'da incelemelerde bulundu

MANİSA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Valiliğini ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve karşılama mangası tarafından karşılanan Aktaş, daha sonra Uslusoy'un makamında istişarelerde bulundu.

Ardından Manisa Valiliğine geçen Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Yaşar Karadeniz ve İl Emniyet Müdürü Uslusoy, Manisa'daki güvenlik ve asayiş hizmetleri ile yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Karadeniz'e, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.



