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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

EDİRNE HABERLERİ  | 14.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sığınmacıların beklediği Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu.

Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Aktaş, buradaki hudut karakolunu ziyaret etti.

Aktaş, sığınmacıların beklediği tampon bölge hakkında bilgi aldıktan sonra, karakolun kulesine çıkarak sınır hattını dürbünle inceledi.

Sınır kapısında görevli çevik kuvvet polisiyle bir süre sohbet eden Aktaş, Yunanistan sınır polisinin attığı gaz fişeklerinden etkilenen sağlık çadırını da ziyaret ederek sağlık çalışanlarının "14 Mart Tıp Bayramı"nı kutladı.

İncelemelerini tamamlayan Aktaş, sınırdan ayrıldı.

Aktaş'a incelemelerinde Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve askeri erkan eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sığınmacı

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