YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Artvin ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Artvin ziyareti

ARTVİN HABERLERİ  | 23.10.2020 20:53 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Artvin ziyareti

ARTVİN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Artvin'de ziyaretlerde bulundu.

Helikopterle Artvin Şehir Stadı'na gelen Aktaş'ı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, bazı kurum müdürleri ile emniyet mensupları karşıladı.

İlk olarak 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'na giden Aktaş, burada Vali Doruk ve diğer ilgililerden kentle ilgili bilgi edindi.

Daha sonra Seyitler mevkisinde inşa edilerek kısa bir süre önce hizmete giren Artvin Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına giden Aktaş, binada incelemelerde bulunduktan sonra, yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç'ı da makamında ziyaret eden Aktaş, daha sonra Artvin Valiliğine geçti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş, Artvin Valisi Doruk'la makamında görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Doruk, ziyaret anısına Aktaş'a, yöreye özgü Yusufeli bıçağı hediye etti.

.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
PARTNER Rus stilistler sergiledi! Rus stilistler sergiledi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da öğretmenlerle bir araya geldi
"Sakarya EXPO alanı" açıldı
"Sakarya EXPO alanı" açıldı
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

Artvin Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:02
İkindi
14:58
Akşam
17:28
Yatsı
18:48

Artvin Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Çamlıca Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Hayat Eczanesi
Arhavi
Özlem Eczanesi
Borcka
Uzun Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
Serhat Eczanesi
Savsat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.