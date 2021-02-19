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Emniyet Müdürü Aydın: “Pandemide tek çözüm kurallara uymak”

19.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Emniyet Müdürü Aydın: “Pandemide tek çözüm kurallara uymak”

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, pandemi sürecinde herkesin kurallara uyması halinde daha çabuk toparlanma olacağını belirterek, tek çözümün kurallara uymaktan geçtiğini söyledi.Emniyet Müdürü Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, pandemi sürecinde herkesin kurallara uyması halinde daha çabuk toparlanma olacağını belirterek, tek çözümün kurallara uymaktan geçtiğini söyledi.
Emniyet Müdürü Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Aydın, ziyareti sırasında insanların kurallara uymamasının sadece kendilerine değil başkalarına da zarar verdiğine dikkat çekerek, herkesin çok hassas davranması gerektiğini ifade etti. Özellikle konulan yasaklara uymayan eğlence mekanlarının da kendilerini üzdüğünü belirten Emniyet Müdürü Aydın, herkesin sağlığı için hep birlikte kurallara uymanın şart olduğunu belirtti.
Ziyarette Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İHA Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas’a Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Basında Biz” kitabını hediye etti.

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