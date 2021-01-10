Emniyet Müdürü Karabağ’dan Gazeteciler Günü mesajı

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Ali Karabağ, mesajında, “Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir. Van’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesinde gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

