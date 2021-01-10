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Emniyet Müdürü Karabağ’dan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Emniyet Müdürü Ali Karabağ, mesajında, “Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir.

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Emniyet Müdürü Ali Karabağ, mesajında, “Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir. Van’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesinde gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:49
Akşam
17:11
Yatsı
18:33

Van Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Karaman Eczanesi
Edremit
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