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Emniyet Müdürü Zeybek, denetimlere katıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan korona virüs yayılımını engellemek amacıyla yapılan denetimleri yerinde inceledi.Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal mesafeyi muhafaza etmek ve insanlar arası kişisel teması azaltmak amacıyla “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan denetimler sürüyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan korona virüs yayılımını engellemek amacıyla yapılan denetimleri yerinde inceledi.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal mesafeyi muhafaza etmek ve insanlar arası kişisel teması azaltmak amacıyla “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdür Zeybek ve Şehitkamil Kaymakamı Kalaylı kentte bulunan işyerleri, marketler, semt pazarları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kafeterya ve lokanta gibi yaşam alanları ile cadde ve sokaklarda alınan tedbirleri yerinde incelendi.
Emniyet Müdür Zeybek, denetimlerde vatandaşlara herhangi bir sağlık problemi ve cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

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