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Emniyet ve jandarma ülke genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması gerçekleştirdi

14.06.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulamayla umuma açık yerlerdeki 307 bin 568 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 740 kişi yakalandı, kayıp 12 çocuk bulundu - Eksikliği tespit edilen 293 okul servis aracı trafikten men edildi, 11 sürücünün belgesine el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce yurt genelinde gerçekleştirilen Güvenli Eğitim Uygulamasında 307 bin 568 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 740 kişi yakalandı, kayıp 12 çocuk ise bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, öğrencileri her türlü suçtan uzak tutmak, okul çevresindeki umuma açık yerleri denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, arananları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla Güvenli Eğitim Uygulaması gerçekleştirildi.

Yurt genelinde eş zamanlı 19 bin 365 karma ekip ile 61 bin 45 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda 18 bin 28 okul servis aracı denetlendi.

Uygulamalarda, 245'i emniyet kemeri takılmaması, 236'sı araç muayenesi yaptırılmaması, 68'i Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uyulmaması, 40'ı fazla yolcu taşınması başta olmak üzere, toplam 1501 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 293 okul servis aracı trafikten men edilirken 11 sürücünün belgesi geri alındı.

- 12 kayıp çocuk bulundu

Güvenli eğitim uygulamasıyla 23 bin 389 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde 32 bin 252 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satan yerler denetlendi. 24 iş yerine idari işlem yapıldı.

Umuma açık yerlerdeki 307 bin 568 şahıs sorgulandı.

Uygulamada 29 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 36 yaralama, 39 hırsızlık, 34 dolandırıcılık, 20 tehdit, 8 hakaret, 402 yoklama kaçağı-bakaya ve 160 diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam 740 şahıs yakalandı ve 12 kayıp çocuk bulundu.

Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 4 adet kesici-delici alete el konuldu.

Denetimlerde, 3 bin 167 gram esrar, 2 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 915 paket kaçak sigara, 71 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 30 kilo 6 gram kıyılmış tütün ve 403 adet kaçak puro ele geçirildi.

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