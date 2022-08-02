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EMPANADAS TARİFİ: MasterChef Empanadas nasıl yapılır? Güney Amerika'nın ünlü böreği Empanadas tarifi ve malzemeleri

02.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Empanadas; İspanya, Orta Amerika ve Güney Amerika'da sevilen bir börek çeşidi. Genellikle yerel fırınlarda satılan bu küçük börekler, yuvarlak, yarım ay gibi farklı boyut ve şekillerde, farklı iç harçlarla hazırlanabilir. MasterChef yemek programının yeni bölümünde yarışmacılardan Empanadas yapılması istendi. En başarılı Empanadas tarifini yapan yarışmacı 2. ana kadroya giren yarışmacı olacak. Peki Empanadas nasıl yapılır? Empanadas tarifi malzemeleri nelerdir? İşte Empanadas tarifi yapımı...

EMPANADAS TARİFİ: MasterChef Empanadas nasıl yapılır? Güney Amerika'nın ünlü böreği Empanadas tarifi ve malzemeleri

MaterChef Empanadas tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan Empanadas böreği yapılması istendi. Empanadas tarifini merak eden ve denemek isteyenler Empanadasın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte Empanadas tarifi malzeme listesi ve yapımı...

mchef

EMPANADAS TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

75 gram tereyağı
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı sirke
Yarım su bardağı su
3 – 3, 5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:
1 adet soğan
2 yemek kaşığı yağ
200 gr az kıyma
1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber
10 dal maydanoz
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 kaşık su

EMPANADAS BÖREĞİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak yumurta sirke ve suyu güzelce çırpıyoruz.
İçerisine eleyerek unu ekliyoruz.
Tereyağını ve tuzu da katarak ele yapışmayan bir hamur yoğurup streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. 45. Dk dinlenmesi gerekiyor.
Hamur dinlenirken yağ koyduğumuz tava da soğanları ve koymaları kavuruyoruz.
Biberleri ve baharatı tuzunu da ekleyip ocağın altını kapatıyoruz.
Harç soğuduktan sonra ince kıyılmış maydanozu da ekleyip karıştırıyoruz.
Dinlenen hamuru 6 bölüp büyük bir kase genişliğinde yaklaşık 15 cm kadar açıyoruz.
İçerisine harcı koyup elimizle iyice bastırıp kenarlarını kapatıyoruz.
Ve kenarları kıvırarak burgu şekli veriyoruz.
Üzerine su ile çırpılmış yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dk kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun.


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Anahtar Kelimeler:
börek
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