EMPANADAS TARİFİ: MasterChef Empanadas nasıl yapılır? Güney Amerika'nın ünlü böreği Empanadas tarifi ve malzemeleri

MaterChef Empanadas tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan Empanadas böreği yapılması istendi. Empanadas tarifini merak eden ve denemek isteyenler Empanadasın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte Empanadas tarifi malzeme listesi ve yapımı...

EMPANADAS TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

75 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

Yarım su bardağı su

3 – 3, 5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1 adet soğan

2 yemek kaşığı yağ

200 gr az kıyma

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

10 dal maydanoz

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 kaşık su

EMPANADAS BÖREĞİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak yumurta sirke ve suyu güzelce çırpıyoruz.

İçerisine eleyerek unu ekliyoruz.

Tereyağını ve tuzu da katarak ele yapışmayan bir hamur yoğurup streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. 45. Dk dinlenmesi gerekiyor.

Hamur dinlenirken yağ koyduğumuz tava da soğanları ve koymaları kavuruyoruz.

Biberleri ve baharatı tuzunu da ekleyip ocağın altını kapatıyoruz.

Harç soğuduktan sonra ince kıyılmış maydanozu da ekleyip karıştırıyoruz.

Dinlenen hamuru 6 bölüp büyük bir kase genişliğinde yaklaşık 15 cm kadar açıyoruz.

İçerisine harcı koyup elimizle iyice bastırıp kenarlarını kapatıyoruz.

Ve kenarları kıvırarak burgu şekli veriyoruz.

Üzerine su ile çırpılmış yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dk kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun.



