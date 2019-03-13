Empoli'nin yeni hocası Aurelio Andreazzoli oldu

Empoli Kulübü, teknik direktörlüğe Giuseppe Iachini'nin yerine 65 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Andreazzoli'nin getirildiğini duyurdu.
Andreazzoli, geçen sezon Empoli'yi ikinci lig şampiyonluğuna ulaştırarak Serie A'ya taşımıştı. Bu sezona da takımın başında başlayan tecrübeli teknik adamın görevine kasım ayında son verilmişti.
Milli futbolcu Salih Uçan'ın da forma giydiği Empoli, Serie A'da 27 hafta sonunda 22 puan topladı ve düşme hattının bir puan üzerinde 17. sırada yer aldı.
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