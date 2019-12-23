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Emrah'ın yeni imajı; saçlarını boyattı estetik yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Bir süredir ortalarda görünmeyen Emrah ortaya çıktı. Emrah yeni imajıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı saç ektirdi, boyattı ve estetik yaptırdı.

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Emrah, geçtiğimiz akşam Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Emrah'ı görenler ise tanımakta epey bir zorlandı. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü.

'Küçük Emrah' adıyla tanınan ünlü şarkıcı, aradan yıllar geçmesine rağmen yaşlanmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre Emrah, saçlarını siyaha boyattı ve ön taraftaki gürlüğe bakılacak olursa bir de saç ektirdi.

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Yüzüne de zindelik, gençlik gelen şarkıcının düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, iddia edildi.

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Emrah ise estetikle ilgili soruları cevaplamak istemedi. Hit şarkılarını Demet Akalın, Aleyna gibi yıldız isimlere okutacağı albüme hazırlanan Emrah "Diğer isimler belli mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Şarkılarıma kim değer verirse onlar okur."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ayy paraya kıymış ben şok adamın diye ortalıkta dolaşıyor kendi çocugunu kabul etmeyen Allahtan korkmayan bir zavallı
Emrahın estetikçisine Allah sabır versin; amma pazarlık etmiştir.Yada beleş olsun diye reklam teklif etmiştir.:))))
AAAA TAKSİYE BİNİYOR CİMRİİ.
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