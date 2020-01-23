Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor mu? Emrah'tan jet yanıt

Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan’a nazar değdi. Haziran 2014’te nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın 6 yıllık evliliği çatırdadı. İddialara göre çift önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak boşanacaktı.

Çiftin evliliklerindeki kriz 1 yıl önce patlak verdi. Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı.

Boşanma gerekçeleri ise fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik.... Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çiftin, dostça ve saygı çerçevesinde boşanmak istediği öğrenildi. Sibel Erdoğan’ın avukatlarla görüştüğü, fikir alışverişi yaptığı gelen duyumlar arasında.

EMRAH ÇOK KIZDI

Emrah, UçanKuş TV’de yayınlanan Magazin Merkezi programının usta yorumcusu Tayyar Işıksaçan’a boşanma iddiaları ile ilgili konuştu. Boşanma iddialarına çok sinirlenen Emrah, Bodrum’da olduğunu ve çıkan haberleri şaşkınlıkla takip ettiğini ifade etti.

Emrah, her ailede yaşanan sorunların yaşandığını ancak boşanma gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.

