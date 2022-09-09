Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Adana temsilcisi, sarı-kırmızılılara 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği, Galatasaray'ın Emre Akbaba'yı transfer etme önceliği bulunuyor.

