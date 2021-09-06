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Emre Akbaba, Alanyaspor'a kiralandı

06.09.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, süre alamayan Emre Akbaba'yı eski kulübü Alanyaspor'a kiraladı. Akbaba'nın yıllık maaşının tamamını Alanyaspor ödeyecek.

Emre Akbaba, Alanyaspor'a kiralandı

Galatasaray, kadrosunda forma süresi veremediği Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiraladı.

Sezon başında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımına 1 yıllık kiralık olarak gitti. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.

Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a da transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis ödeyerek 2018 yazında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak uzun sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Emre Akbaba, sarı kırmızılı formayla 73 maça çıkıp 14 gol attı ve 8 asist yaptı.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Emre Akbaba
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