Emre Akbaba Alanyaspor'a rest çekti! 'Beni Galatasaray'a satın'

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla devlerin listesine giren Emre Akbaba, kulübü Alanyaspor ile gemileri yaktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmayı hedeflediği yıldız futbolcu, 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu kulübüne rest çekti. Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ileten 25 yaşındaki orta saha, son görüşmesinde net ifadeler kullandı.

Çocukluk hayali olan sarı-kırmızılı formayı giymek istediğinin altını çizen milli futbolcu, "Beni ya şimdi satın ya da ocak ayında Galatasaray'a imza atarım. Gelecek sezon sonunda sözleşme yenilemeyeceğimi de bilin" ifadelerini kullandı.

İMPARATOR'UN GÖZDESİ

Sarı kırmızılılar, kulübüyle 2019 haziranda mukavelesi sona erecek Emre Akbaba için ısrarcı davranırken, Alanyaspor ise 6 milyon euro bonservis bedelinde diretiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 10 numaranın da imza atmaya hazır olması Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiriyor.

Yönetimin, Emre Akbaba'ya karşı Eren Albayrak ve Tolga Ciğerci gibi isimleri de takasta kullanmak istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 Süper Lig maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandırdı, 9 da asist yaptı.

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