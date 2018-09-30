SPOR

Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Erzurumspor maçında sakatlanan milli oyuncusu Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat oldu. Emre Akbaba'nın sakatlığının 3-4 ay süreceği ve genç oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Emre Akbaba'ya Bahçelievler Medical Park Hastanesinde kulüp doktoru Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında aldığı darbe sonrası Emre'nin yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmişti.

Emre Akbaba'nın sakatlığının 3-4 ay süreceği ve genç oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Erzurum temsilcisiyle yapılan maçın ardından gerçekleştirilen tetkiklerde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Eren Derdiyok da koşuya başladı.

Golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak Porto müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacak.

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Emre Akbaba Galatasaray

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