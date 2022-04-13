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Emre Akbaba'dan Fatih Terim'e gönderme!

13.04.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor takım kaptanı Efecan Karaca ve Emre Akbaba, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Kaptan Karaca bu sezon hedeflerinin sezonu 4. sırada tamamlayarak Türkiye Kupası’nı almak olduğunu söyledi. Emre Akbaba ise sakatlığın ardından ritim bulmak için Alanyaspor’a geldiğini Galatasaray’a geri dönüp, orada oynamak istediğini belirtti.

Emre Akbaba'dan Fatih Terim'e gönderme!
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Alanya HEP) ‘Spor Söyleşileri’nin konuğu Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca ve Emre Akbaba oldu. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen milli futbolcuların soruları yanıtladığı etkinliğe Alanya HEP Mütevelli Heyet Başkanı Hilmi Tokuş, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Asbaşkanı Kamil Köseoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

"GALATASARAY'DA KALSAYDIM RİTMİ YAKALAYAMAZDIM"

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Fatih Terim'in gönderdiği oyuncular arasında yer alan Emre Akbaba, o dönemki yaşadıklarına atıfta bulunarak, “2 tane ağır sakatlık yaşadım. Ondan sonrada bu sene tekrar Alanyaspor’a döndüm. Ben buraya oynamak için geldim. Daha çok oynayıp o ritmi yakalamak istedim. Orada kalsaydım 2 maç oynar, 2 maç oynayamasam bu ritmi yakalayamazdım. Gelmemin ilk nedeni futbolu sevmem. Sakatlıklar beni futboldan çok uzak tuttu” dedi.

"EMRE AKBABA'YI BEN GÖNDERDİM!"

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Fatih Terim, Emre Akbaba'nın gidişini, "Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Ben gönderdim!" sözleriyle açıklamıştı.

“ALANYASPOR’DA HEDEFLER BİTMEZ”

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Türkiye Kupası’nı kazanmayı, sezonu 4. sırada bitirmeyi hedeflediğini vurgulayan Efecan Karaca, “6. sıradayız, ilk 4 sıradaki takımlar Avrupa Kupasına gidebiliyor. Büyük takımlarla da maçımız kalmadı, bizim ayarımızdaki takımlarla maçlarımız var. Önümüzde bir kupa yarı finali var. Aslında Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu da Türkiye Kupası’nı almak. İnşallah hem dördüncü bitirip hem Türkiye Kupasını istiyoruz. Alanyaspor’da hedefler bitmez” ifadelerini kullandı.

“ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSA ALTYAPIYI DEĞİŞTİRİRDİM”

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‘Elinde sihirli değnek olsaydı neyi değiştirirdin’ sorusunda altyapıda yaşadığı zorlukları anlatan Emre Akbaba, “Türk futbolu hakkında değiştirilecek çok fazla şey var. Altyapıdan itibaren başlanılacak şeyler. Altyapıyı değiştirirdim. Altyapıdaki imkanların yeterli olmadığını düşünüyorum. Saha bakımından hocalara verilen değer bakımından. Antalyaspor alt yapısında geçirdiğim 6 aylık dönemde çok eksiklik yaşadım. Bizimle birlikte Almanya’dan gelen birkaç oyuncu vardı. Onların dayanamayıp gittiğini gördüm. Ben devam ettim çünkü çok istekliydim ama bu duruma getirmeleri çok kötü bir durum. O çocuk belki sana çok iyi bir futbolcu olup, çok iyi paralar kazandıracak ama şartlara dayanamadığı için maalesef terk ediyor” şeklinde konuştu.

Sezon Galatasaray’a dönecek olan Akbaba, “Galatasaray’da 1 sene sözleşmem kaldı. Tekrar dönüp, tekrar orada oynamak istiyorum” dedi.

“OKAN BURUK’A HAYRANDIM”

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Kendisine örnek aldığı Okan Buruk’a hayranlık duyduğunu belirten Efecan Karaca, “Türkiye’den Okan Buruk’a hayrandım. Stilini kendime yakın buluyordum, sürekli maçlarını izliyordum. Kendimi onunla kıyaslayamam UEFA kupasını almış. Galatasaray’da oynamış. Bizde kendimize göre bazı şeyleri başardık” ifadelerini kullandı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Emre Akbaba
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