Emre Akbaba gollerine Ankara’da da devam etti

Süper Lig’in 39. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden Galatasaray’da son haftaların formda ismi Emre Akbaba da 1 gol kaydetti. Mücadelenin 53. dakikasında sahneye çıkan Emre takımının ikinci golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. gol sevincini yaşamış oldu. Başarılı futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Emre Akbaba oynadığı son 6 maçta da 4 kez rakip fileleri havalandırdı.Mücadeleye 11’de başlayan Emre, 84. dakikada yerini Mustafa Muhammed’e bıraktı.

