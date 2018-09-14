Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

Galatasaray ve Türkiye Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki oyuncunun başarısındaki önemli pay sahiplerinden birinin de Süper Lig tarihine damgasını vurmuş olan o isim olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, 2013 yılında Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya varan Emre'nin gelişiminde, kulübün o dönemki teknik direktörü Safet Susic'in yardımcısı Elvir Baliç ile yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu.

Süper Lig kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Bosna Hersekli oyuncunun Emre'yi özel bir eğitimden geçirdiği öğrenildi. Antrenmanlar öncesi ve sonrası Balic ile ekstra antrenmanlar gerçekleştiren Emre'nin duran top, şut, pas ve oyun görüşünü geliştirmesinde bu çalışmaların büyük payı oldu. Balic'in, sol ayağını geliştirmesi amacıyla Emre'ye devamlı olarak tavsiyelerde bulunduğu da öğrenildi.

Elvir Baliç, Safet Susic'in 1.5 yıl süreyle Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini yürüttüğü süreç içerisinde Bosna Hersekli çalıştırıcının yardımcılığını yaptı.