SPOR

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2018 08:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve gerek sarı kırmızılı ekip gerekse milli takımla gösterdiği performansla göz dolduran Emre Akbaba'nın başarısının ardındaki sır belli oldu.

Emre Akbaba'nın performansında Balic'le yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu

Galatasaray ve Türkiye Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki oyuncunun başarısındaki önemli pay sahiplerinden birinin de Süper Lig tarihine damgasını vurmuş olan o isim olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, 2013 yılında Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya varan Emre'nin gelişiminde, kulübün o dönemki teknik direktörü Safet Susic'in yardımcısı Elvir Baliç ile yaptığı çalışmaların büyük katkısı oldu.

Süper Lig kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Bosna Hersekli oyuncunun Emre'yi özel bir eğitimden geçirdiği öğrenildi. Antrenmanlar öncesi ve sonrası Balic ile ekstra antrenmanlar gerçekleştiren Emre'nin duran top, şut, pas ve oyun görüşünü geliştirmesinde bu çalışmaların büyük payı oldu. Balic'in, sol ayağını geliştirmesi amacıyla Emre'ye devamlı olarak tavsiyelerde bulunduğu da öğrenildi.

Elvir Baliç, Safet Susic'in 1.5 yıl süreyle Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini yürüttüğü süreç içerisinde Bosna Hersekli çalıştırıcının yardımcılığını yaptı.

2013 ila 2018 yılları arasında formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 151 resmi maçta 54 gol atıp 26 asist yapan Emre, sezon başında 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı kırmızılı formayla şimdiye dek çıktığı 3 resmi maçta 2 gol atan Emre, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 2. maçta İsveç'e attığı 2 golle millilere 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray elvir balic Emre Akbaba

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