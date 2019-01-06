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Emre Akbaba'nın sahalara ne zaman döneceği, yapılacak tedavi sonrası belli olacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2019 20:03 | Son Güncelleme

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fatih Terim gözetimindeki antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

Emre Akbaba'nın sahalara ne zaman döneceği, yapılacak tedavi sonrası belli olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ile devam eden idmanda iki gruba ayrılan oyunculardan bir bölümü yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer futbolcular pas çalıştı.

Fatih Terim'den uyarılar

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman sırasında orta saha oyuncuları Fernando, Selçuk İnan ve Ndiaye ile bir süre özel olarak görüştü.

Terim, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

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Emre Akbaba'nın durumu

Sarı-kırmızılı takımda, tedavisi süren Emre Akbaba ise salonda özel olarak çalıştı.

Sahalara dönüş tarihi 4 ile 6 ay arasında olduğu açıklanan Emre Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan Emre, yarın havuz çalışmalarına başlayacak. Sarı-kırmızılı futbolcunun sahalara dönüş tarihi, bu tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray Emre Akbaba

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