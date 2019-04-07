Emre Akbaba Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya 11’de başlayan Emre Akbaba, bu müsabakada rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın 50. dakikasında ağları sarsan Akbaba, takımının 2. golünü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 4. golünü attı. Milli futbolcu kaydettiği 4 golün üçünü ligde, birini ise Türkiye Kupası’nda atmayı başardı.

