MAGAZİN

Emre Altuğ: İlk gerçek aşkım, ilk endişem

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Şarkıcı Emre Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Kuzey'in mezuniyet heyecanını paylaştı.

Emre Altuğ: İlk gerçek aşkım, ilk endişem

Şimdilerde Güldür Güldür adlı komedi programında oyunculuk yeteneklerini sergilerken izlediğimiz şarkıcı Emre Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Hemen her fırsatta oğulları Kuzey ve Uzay’la birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan ve magazin dünyasının örnek babalarından olan Altuğ, oğlu Kuzey’le duyduğu gururu şu satırlara döktü: “İlk göz ağrım, ilk gerçek aşkım, ilk gururum, ilk endişem, ilk yavrum, ilk oğlum Kuzey’im ilk(okul)mezuniyetin kutlu olsun hep başarılı ol seni seviyorum”

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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ Kuzey doğum günü

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