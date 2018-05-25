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Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'de

Başakşehir iç transferde hızlı başladı. Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nun futbol kariyerini noktalaması gerektiğini belirtmişti.

Başakşehir yönetimi Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, her iki isim de devam etme konusunda karar vermişlerdi.

Göksel Gümüşdağ'ın bu açıklamasından birkaç gün sonra, 37 yaşındaki futbolcunun bir yıl daha sözleşmesi resmen uzatıldı. Başakşehir, tecrübeli futbolcunun sözleşme uzatılışını hazırladığı bir video ile duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
emre belözoğlu başakşehir Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
eyvahhh!!! yeni sezon şimdiden kirlendi bileee
1 YIL DAHA HAKEMLERE KÖK SÖKTÜRCEK DESENİZE!!1
futboldan men edilmesi gereken 3 isimden biri diğer ikini tahmin etmeyecek yoktur heralde.
DEMEK 1 YIL DAHA HAKEMLERİ GAZETECİLERİ TOKATLAYACAK ÖNÜNE GELENE SÖVECEK KÜFÜR EDECEK TFF MHK TAHKİM DE GÖZLERİNİ KULAKLARINI KAPATACAK 3 MAYMUNU OYNAYACAK....
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