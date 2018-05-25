Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'de

Başakşehir iç transferde hızlı başladı. Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nun futbol kariyerini noktalaması gerektiğini belirtmişti.

Başakşehir yönetimi Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, her iki isim de devam etme konusunda karar vermişlerdi.

Göksel Gümüşdağ'ın bu açıklamasından birkaç gün sonra, 37 yaşındaki futbolcunun bir yıl daha sözleşmesi resmen uzatıldı. Başakşehir, tecrübeli futbolcunun sözleşme uzatılışını hazırladığı bir video ile duyurdu.

