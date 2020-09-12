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Emre Belözoğlu: 30 gol ve 15 gol atacak 2 forvet hazır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.09.2020 08:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek sezona iyi başlangıç yapan Fenerbahçe'ye golcü müjdesi geldi. Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'deki transfer gündemi için yaptığı görüşmeyi aktardı. Metin, canlı yayında yaptığı açıklamada, Emre Belözoğlu'nun bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrforun takıma kazandırılacağını söylediğini belirtti.

Emre Belözoğlu: 30 gol ve 15 gol atacak 2 forvet hazır

Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğlu
ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı ve sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Emre Belözoğlu'nun 2 forvet transferi yapacaklarını söylediğini belirten Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:

"Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle. 'Büyük bir ihtimalle Muriqi gitti ağabey dedi, 5-6 milyon Euro'luk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz' dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de 'Muriqi olsa bile bir santrfor lazım' dedim. 'Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır' dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin 'Gomis'i alın Arabistan'dan' dedim. O olmaz ağabey' dedi."

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Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu şu ifadeleri kullandı:

'Bir isim stoper gelecek' dedi. İsmi söyledi, 'paylaşma' dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. 'Bir stoper olacak' dedi."


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