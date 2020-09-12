Emre Belözoğlu: 30 gol ve 15 gol atacak 2 forvet hazır

Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğlu

ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı ve sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Emre Belözoğlu'nun 2 forvet transferi yapacaklarını söylediğini belirten Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:

"Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle. 'Büyük bir ihtimalle Muriqi gitti ağabey dedi, 5-6 milyon Euro'luk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz' dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de 'Muriqi olsa bile bir santrfor lazım' dedim. 'Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır' dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin 'Gomis'i alın Arabistan'dan' dedim. O olmaz ağabey' dedi."

Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu şu ifadeleri kullandı:

'Bir isim stoper gelecek' dedi. İsmi söyledi, 'paylaşma' dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. 'Bir stoper olacak' dedi."



