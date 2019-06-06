Emre, A Milli Takım formasını ilk olarak 23 Şubat 2000'de, 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan özel maçta giydi. Emre, Türkiye'nin, 2-0 kaybettiği maçın 72. dakikasında Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Geride kalan 19 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Emre, Fransa maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanını da elde edecek. 99 MAÇTA 9 GOL

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki futbolcu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan ve Türkiye'nin 2-0 kazandığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atan Emre, son golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya ile oynanan ve 3-0 kazanılan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasında kaydetti. Emre Belözoğlu, ay-yıldızlı forma ile 9 golünü Estonya (2), Moldova, Kosta Rika, İtalya, Norveç, Belçika, Bosna Hersek ve Romanya'ya attı. Milli forma ile Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu ve Fatih Tekke ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 10 golü bulunan Umut Bulut ve Hakan Çalhanoğlu'nu yakalayacak.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 45 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu'nun forma giydiği 61 resmi 38'i özel 99 maçta, 45 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Emre'nin forma giydiği 99 karşılaşmada 31 mağlubiyet ve 23 de beraberlik aldı. ARDA TURAN'I YAKALAYACAK

Emre Belözoğlu, Fransa karşısında forma giymesi halinde milli forma ile 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış olacak. Milli takımda 99 maça çıkan deneyimli futbolcunun, 102 kez A Milli Takım formasını giyen ve bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 3 maç kaldı. Emre, Fransa mücadelesinde oynarsa, bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak. A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait. MEVCUT KADRODAKİ EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM

Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçları için kadroda bulunan isimler içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda, 99 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan Emre'yi, 55 maçla Burak Yılmaz takip ediyor.