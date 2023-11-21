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Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera... Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan vurgununda gözden kaçan detay! 14 saatlik duruşma, gözyaşları... '45 milyon dolar dolandırılanlar bayılacak'

21.11.2023 12:36 | Son Güncelleme:
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Türkiye, uzun süredir spor dünyasını sarsan dolandırıcılık davasını konuşuyor! Denizbank'ın Florya'daki şubesinde çalışan Seçil Erzan, futbol dünyasını yüklü miktarda dolandırdı. Müştekiler arasında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Emre Çolak da var. İlk duruşma dün görüldü. 14 saat süren duruşmada gergin anlar yaşandı.

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera... Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan vurgununda gözden kaçan detay! 14 saatlik duruşma, gözyaşları... '45 milyon dolar dolandırılanlar bayılacak'

Kamuoyunda Denizbank fon dolandırıcılığı olarak bilinen davanın ilk duruşması saat 10.30'da başladı ve 00.30'da bitti. Yaklaşık olarak 14 saat süren duruşmadan sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Elibol ve müştekiler Emre Çolak, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin Volkan Bahçekapılı, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel, Ömer Kahraman, Terim Arıcan, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan dinlendi.

BANKA AVUKATLARININ TALEPLERİ REDDEDİLDİ

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Müştekiler avukatları ve sanık avukatları duruşmada hazırdı. Duruşma esnasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. 14 saatin sonunda mahkeme ara karar açıkladı; Denizbank avukatlarına söz verilmedi, suçtan zarar gören sıfatına haiz olduklarından bahisle yapmış oldukları davaya katılma talepleri reddedildi.

'MÜVEKKİLİM FENALIK GEÇİRİYOR DEYİNCE...'

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Selçuk İnan, Muslera, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Emrah Çolak vekili Rezan Epözdemir tarafından Sanık Seçil Erzan’a sorular yöneltildi ve yapılan çapraz sorgulamada Seçil Erzan’ın ağladığı görüldü. Duruşmanın hemen başında Seçil Erzan’ın avukatının müvekkilim fenalık geçiriyor bayılmak üzere şeklindeki beyanı üzerine Muslera ve Selçuk İnan’ın avukatı Rezan Epözdemir asıl 45 milyon dolar dolandırdığı kişiler duruşma salonunda bayılmak üzere şeklinde beyanda bulundu.

Dinlenen müştekilerin tamamı bunun bir kurumsal fon olduğunu, Denizbank’ın ismine ve kurumsal kimliğine güvenilerek bu paraların verildiğini, Seçil Erzan’ın bu fonun başında Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu olduğundan bahisle kendilerinden bu parayı talep ettiğini ve huzurdaki sanıklardan, Denizbank yöneticilerinden, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’dan şikâyetçi olduklarını ifade ettiler.

Duruşma esnasında Denizbank avukatının sanık Seçil Erzan avukatına iki sayfa soru içeren kağıt verdiği müştekiler vekillerince tespit edildiğinde müşteki vekilleri bu duruma itiraz ederek bu hususu tutanağa geçirttiler. Denizbank ve sanık Seçil Erzan vekillerinin birlikte hareket ettiği müşteki vekillerince iddia edildiğinde salonda gerginlikler yaşandı.

SEÇİL ERZANIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

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Yaklaşık 14 saat süren duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme sanıklardan Seçil Erzan ve Ali Yörük hakkında tutukluluk halinin devamına; sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can’ın yurtdışına çıkışlarını yasaklamak suretiyle tahliye edilmesine karar verdi. Denizbank’ın davaya katılma ve davayı takip etme taleplerinin reddine karar verildi.

Gelmeyen müştekiler Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera’nın bir sonraki celse avukatları tarafından hazır edilmesine karar verdi. Avukatlarca dinlenilmesi istenilen tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine; Denizbank yöneticilerinden Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun dinlenilmesi hususunun bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verildi. Duruşma 12 Ocak saat 10.30’a ertelendi.

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