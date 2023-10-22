Fatih Terim'den Arda Turan'a, Muslera'dan Emre Belözoğlu'na... Ünlüler milyonlarca dolar kaptırdı, iddialarla ilgili son karar açıklandı!

Futbol camiasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı vurgunda Seçil Erzan ve özel bankayla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma tamamlandı. Finansal hacmi yaklaşık 1,5 milyar lirayı vurgunda savcılık son kararını açıkladı.

BANKA DA SORUMLU TUTULUYORDU

Aralarında Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın da bulunduğu birçok ünlü, bankacı Seçil Erzan tarafından yüksek kâr vaadiyle dolandırılmıştı. Erzan ünlü ünsüz onlarca kişiyi yüksek kâr vaadiyle 44 milyon dolar dolandırırken, yaklaşık finansal hacmi 1,5 milyar lirayı bulan vurgunla ilgili banka da sorumlu tutuluyordu. Show Haber'in aktardığına göre; savcılık bu konuyla ilgili soruşturmasını sonuçlandırdı.

ÜNLÜLER MİLYONLARCA DOLAR KAPTIRDI

Yüksek kârlı özel fon vadeden Seçil Erzan'a iddiaya göre Arda Turan 3, Muslera 1, Fatih Terim, kızı Buse ve damadı Volkan Bahçekapılı ise yaklaşık 10 milyon dolar kaptırmıştı.

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN KARAR

Savcılık aylar sonra soruşturmayı noktaladı. Paraların banka hesaplarının kayıtlarına girmediğini belirterek banka yöneticileri hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.





