SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'dan 4 transfer istedi!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi öncesi kadro yapılanması için hazırlıklarını hızlandırdı. Başarılı çalıştırıcının, Aziz Yıldırım yönetimiyle gerçekleştirdiği zirvede savunma, orta saha ve hücum hatları için 4 transfer talep ettiği öne sürüldü.

Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'dan 4 transfer istedi!
Emre Şen

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın mevcut durumunu analiz ederek yönetimle bir araya geldi. Göreve gelmesinin ardından kadrodaki eksik bölgeleri belirleyen 46 yaşındaki teknik adamın, ara transfer döneminde yapılmasını istediği takviyeleri içeren raporu yönetime sunduğu belirtildi.

SAVUNMA HATTINA İKİ KRİTİK TAKVİYE

Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım dan 4 transfer istedi! 1

Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin başında savunma güvenliğinin yer aldığı ifade edildi. Savunma kurgusunu güçlendirmek ve alternatifleri artırmak isteyen genç teknik adamın, stoper ve sağ bek bölgelerine birer takviye yapılmasını öncelikli talep ettiği kaydedildi.

ORTA SAHA VE ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCULAR ARANIYOR

Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım dan 4 transfer istedi! 2

Savunmanın yanı sıra orta sahadaki rekabeti artırmak ve farklı taktiksel planları hayata geçirebilmek adına orta saha rotasyonuna da yeni bir oyuncu isteniyor. Hücum hattında ise joker niteliğinde bir profil arayan Belözoğlu'nun; hem kanatlarda hem de santrfor pozisyonunda forma giyebilecek çok yönlü bir hücum oyuncusunu kadroda görmek istediği aktarıldı.

KEMİK KADRO VE İSKELET ŞEKİLLENDİ

Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım dan 4 transfer istedi! 3

Transfer çalışmaları sürerken Emre Belözoğlu'nun takımın iskeletini oluşturacak kemik kadroyu büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Buna göre; İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Vedat Muriç, Mason Greenwood, Ederson, Matteo Guendouzi ve Oğuz Aydın, yeni dönemin merkezinde yer alan isimler olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, bu rapor doğrultusunda ara transfer dönemi için şimdiden harekete geçmesi bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ronaldo yoksa Portekiz de yok! Danimarka'dan fark yedilerRonaldo yoksa Portekiz de yok! Danimarka'dan fark yediler
Süper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya'da mutlu değilSüper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya'da mutlu değil
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.