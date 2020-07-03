Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti

Yıllardır Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hatem Ben Arfa konusunda son dönemde yeni iddialar gelmeye başladı. 33 yaşındaki oyuncunun Valladolid ile sözleşmesi sona erecek ve bir kez daha boşa çıkacak.Ancak sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, son yıllarda bir türlü istikrar yakalayamayan Ben Arfa'yı veto ettiği öğrenildi.

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Devre arasında da gündeme gelen Tunus asıllı Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi Real Valladolid'e gitmişti. 33 yaşındaki on numara, La Liga'da sadece 4 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı. Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.

BEN ARFA'NIN KARİYERİ

Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.

