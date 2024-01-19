Emre Belözoğlu bir kez daha Faruk Koca'ya sahip çıktı! "Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında açıklamalarda bulundu. Halil Umut Meler'e yumruk atarak yılın skandalına imza atan Faruk Koca'ya sahip çıkan Belözoğlu, bu konuyu annesiyle görüştüğünü söyledi.

"ANKARAGÜCÜ'NDE DE OLMAK ŞEREFTİR"

AA muhabirine konuşan Belözoğlu, maçın ardından yaşanan bu olayın üstüne kulübünü bırakmayı düşünmediğini vurguladı. Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik."

"FARUK BAŞKANI YALNIZ BIRAKMAYACAKSIN"

"Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin ön görebileceği bir şey değildi. Ben bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.' dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum."





