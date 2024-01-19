SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Mke Ankaragücü
  4. Emre Belözoğlu bir kez daha Faruk Koca'ya sahip çıktı! "Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın"

Emre Belözoğlu bir kez daha Faruk Koca'ya sahip çıktı! "Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Yapılan oylamada açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca hakkında konuştu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında açıklamalarda bulundu. Halil Umut Meler'e yumruk atarak yılın skandalına imza atan Faruk Koca'ya sahip çıkan Belözoğlu, bu konuyu annesiyle görüştüğünü söyledi.

"ANKARAGÜCÜ'NDE DE OLMAK ŞEREFTİR"

GEMUYocXUAAlspS

AA muhabirine konuşan Belözoğlu, maçın ardından yaşanan bu olayın üstüne kulübünü bırakmayı düşünmediğini vurguladı. Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik."

"FARUK BAŞKANI YALNIZ BIRAKMAYACAKSIN"

GEMSSxmX0AAM4xQ

"Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin ön görebileceği bir şey değildi. Ben bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.' dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ndombele'nin son hali 'pes' dedirtti!Ndombele'nin son hali 'pes' dedirtti!
Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olduTrabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu
Anahtar Kelimeler:
Faruk Koca Emre Belözoğlu ankaragücü atan maçı maçın kulübün
En Çok Okunan Haberler
Çadırda kalan şehit ailesine tapu teslim edildi! Eşyaları da o isim karşılayacak

Çadırda kalan şehit ailesine tapu teslim edildi! Eşyaları da o isim karşılayacak

Canlı yayında ilginç anlar: Herkesin gözü önünde imzaladı

Canlı yayında ilginç anlar: Herkesin gözü önünde imzaladı

Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Galatasaray ile sözleşmesini feshetti!

Galatasaray ile sözleşmesini feshetti!

Real Madrid'de Arda Güler oynamadı, İspanyol devi uzatmalarda kupaya veda etti

Real Madrid'de Arda Güler oynamadı, İspanyol devi uzatmalarda kupaya veda etti

''Artık transfer listemizde yok, istediğimiz zihniyette değil!''

''Artık transfer listemizde yok, istediğimiz zihniyette değil!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.