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Emre Belözoğlu, Bursaspor'u geri çevirdi!

21.08.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük teklifi yaptıklarını ancak anlaşmanın gerçekleşmediğini duyurdu.

Emre Belözoğlu, Bursaspor'u geri çevirdi!

Emre Belözoğlu, Bursaspor'dan gelen teklifi geri çevirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, Haber Global'e yaptığı özel açıklamada, "Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.

Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.

Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ve Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibinde antrenörlük için geçmiş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

F.BAHÇE'DE 2.3 PUAN ORTALAMASI

Futbol kariyerini 2019/20 sezonu sonunda bırakan Emre Belözoğlu, ardından Fenerbahçe sportif direktörlüğü ve son olarak teknik direktörlüğünü yapmıştı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki geçici teknik direktörlük görevinde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.3 puan ortalaması yakalamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Emre Belözoğlu
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