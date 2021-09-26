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  4. Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap verdi

Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap verdi

26.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anılan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap verdi

Emre Belözoğlu, Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile anılıyordu. Ancak Karadeniz temsilcisi Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ise "Emre Belözoğlu'nu almam. Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır. Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam" şeklinde açıklama yapmıştı.

TGRT Haber Spor'a açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Rizespor başkanının 2 gün önce kendisine ulaştığını ancak teklifi reddettiğini açıkladı.

Emre Belözoğlu, "Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Kıran görüşme talep etti. Teklifte bulunuldu, teşekkür ederek teklifi kabul etmeyeceğimi söyledim. Çaykur Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum. Bu tarz polemiklerin bizlere ve daha da önemli camialara zarar verdiği ortada. Bu yüzden daha fazla konuşarak böyle bir konunun içinde yer almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Emre Belözoğlu
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