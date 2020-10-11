Emre Belözoğlu çıldırdı! Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz şoku!

Bu sezon Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda yaz transfer dönemine damga vurmuştu. Samatta, Perotti, Lemos ve Sosa gibi birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda, hemen hemen her mevki için alternatifli bir kadro oluşturuldu. Öte yandan iç transferde de yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'ye, beklediği haber ise bir türlü gelmedi...

SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNE YANAŞMADI

Sarı-lacivertlilerin gelecek adına büyük umut beslediği genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, sözleşme uzatma teklifine yanaşmadı. Kulüple mukavelesinin son senesini yaşayan potansiyelli genç yıldıza, Avrupa'dan tekliflerin olduğu ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU ADETA ÇILDIRDI!

Genç yıldızın sözleşme uzatma teklifine yanaşmamasının ardından Emre Belözoğlu'nun bir hayli sinirlendiği ortaya çıktı. Gelecekte Fenerbahçe'nin orta sahasında düşündüğü genç yıldızdan gelen bu haberden sonra Belezoğlu adeta çıldırdı. Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştiren Emre'nin genç oyuncuya artık teklif yapılmamasını ve üstünü çizdiği ifade edildi.