Emre Belözoğlu'dan dikkat çeken açıklama: "Tek çiçekle bahar gelmiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın oyun anlayışı, Samandıra'daki değişim, altyapı ve gelecek hedefleri hakkında konuşan Belözoğlu, önceliklerinin Kocaelispor ve Shakhtar maçları olduğunu vurguladı.

"KAZANMA ODAKLI BİR OYUN..."

Fenerbahçe'de net planları olan, savunma organizasyonu güçlü ve kazanmayı ön planda tutan bir takım oluşturmak istediklerini belirten Belözoğlu, fiziksel açıdan oyuncularının iyi durumda olduğunu söyledi.

Belözoğlu, "Kendi kendine oyuncudan oyuna gidecek bir yapı inşa etmemiz gerekiyor. Kazanma odaklı, net planları olan, savunma planlarını artıracağımız bir oyun hedefliyoruz. Bu takım savunma konusunda, dünyanın en güçlü ekiplerinden Liverpool'a bunu yapacağını gösterdi." ifadelerini kullandı.

SAMANDIRA'DAKİ DEĞİŞİMİ DEĞERLENDİRDİ

Teknik kadro ve sağlık ekibindeki değişikliklere değinen Belözoğlu, yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ayrılan isimlerin emeklerine dikkat çeken genç teknik adam, bu sürecin bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı.

"Olması gerekiyordu. Yaşanan değişimin ötesinde bir şey yok. Ben bir ekiple geldim. Samandıra'da değişim gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Bunu doğru bulmuyorum." diyen Belözoğlu, görevlerini devraldıkları isimlere teşekkür etti.

FENERBAHÇE'NİN OYUN KİMLİĞİ

Fenerbahçe'nin kendine özgü bir futbol kültürü bulunduğunu söyleyen Belözoğlu, bu kimliği kalite ve tutkuyla sahaya yansıtmak istediklerini dile getirdi.

"Fenerbahçe'de oyunun genetiği var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe'nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim, kalite ve tutku." diyen Belözoğlu, yeni oyun anlayışını kısa sürede taraftarlara göstermek istediklerini belirtti.

ÖNCELİK KOCAELİSPOR VE SHAKHTAR

Ara transfer dönemi ve kadro planlamasıyla ilgili şu an için bir gündemlerinin olmadığını ifade eden Belözoğlu, önceliklerinin Kocaelispor ve ardından Shakhtar maçları olduğunu söyledi.

"Gündemimiz tamamen Kocaelispor maçı, sonra Shakhtar maçı olacak." diyen Belözoğlu, milli arayı takımı hazırlamak için fırsat olarak gördüğünü ve başarıda belirleyici unsurun performans olduğunu vurguladı.

GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERECEK

Altyapıdan yetişen futbolcuları A takıma kazandırmanın önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Belözoğlu, mevcut kadronun en güçlü isimleriyle sahaya çıkacaklarını söyledi.

Yiğit Efe Demir'i takımın değerli oyuncularından biri olarak gösteren teknik adam, "Her futbolcuya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

MAHREMİYET AÇIKLAMASI

Samandıra'daki çalışma ortamının korunması gerektiğini belirten Belözoğlu, daha önce kullandığı mahremiyet ifadesinin arkasındaki nedeni de açıkladı.

"Oyuncunun burayı özel bilmesi gerekiyor. Takımı etkilemeyecek şeyler olması gerekiyor. Suni gündemle takıma zarar verecek durumu ortadan kaldırmalıyız." diyen Belözoğlu, tesislerdeki taktik çalışmaların ve takım içindeki özel konuların korunmasını istediklerini dile getirdi.