Kros Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

Balkan Kros Şampiyonası, Bulgaristan'ın Koynare Kasabası'nda düzenlendi. Kadınlar ve erkeklerde U20, U23 ve büyüklerde; U20 Kadınlar (4 km), U20 Erkekler (6 km), U23 Kadınlar (6 km), U23 Erkekler (8 km), Büyük Kadınlar (8 km), Büyük Erkekler (10 km) kategorilerinde düzenlenen şampiyonada milli takım 6 kategorinin hepsinde takım halinde şampiyon oldu. Türkiye’ye 6 kupa getiren sporcular bireysel olarak da 1 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.
Sonuçlar ve dereceler ise şu şekilde açıklandı:
U20 KADINLAR (4KM)
Elif Naz Köseoğlu, 14:44
Ayten Yobaş, 14:46
Elif Çelik, 14:48
Elif Akçiçek, 15:06
U20 ERKEKLER (6KM)
Ertuğrul Can, 19:59
Ömer Faruk Boyan, 20:03
Muhammed Arda, 20:11
Şervan Zengel, 21:04
U23 KADINLAR (6KM)
Sıla Bayır, 22:48
Havva Efe, 23:14
Buse Mayda, 23:17
Esmanur Yılmaz, 23:33
U23 ERKEKLER (8KM)
Ali Tunç, 26:51
Emin Berke Murathan, 27:21
Ramazan Yılmaz İma, 27:27
Utku Göler, 27:36
BÜYÜK KADINLAR (8KM)
Sümeyye Erol, 30:22
Fatma Karasu, 31:07
Fatma Arık, 31:20
Pınar Demir, 31:55
BÜYÜK ERKEKLER (10KM)
Ömer Amaçtan, 33:16
Murat Emektar, 33:35
İsmail Taşyürek, 34:13
Ersin Tekal, 34:30
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