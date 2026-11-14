Kros Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

Balkan Kros Şampiyonası, Bulgaristan'ın Koynare Kasabası'nda düzenlendi. Kadınlar ve erkeklerde U20, U23 ve büyüklerde; U20 Kadınlar (4 km), U20 Erkekler (6 km), U23 Kadınlar (6 km), U23 Erkekler (8 km), Büyük Kadınlar (8 km), Büyük Erkekler (10 km) kategorilerinde düzenlenen şampiyonada milli takım 6 kategorinin hepsinde takım halinde şampiyon oldu. Türkiye’ye 6 kupa getiren sporcular bireysel olarak da 1 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.

Sonuçlar ve dereceler ise şu şekilde açıklandı:

U20 KADINLAR (4KM)

Elif Naz Köseoğlu, 14:44

Ayten Yobaş, 14:46

Elif Çelik, 14:48

Elif Akçiçek, 15:06

U20 ERKEKLER (6KM)

Ertuğrul Can, 19:59

Ömer Faruk Boyan, 20:03

Muhammed Arda, 20:11

Şervan Zengel, 21:04

U23 KADINLAR (6KM)

Sıla Bayır, 22:48

Havva Efe, 23:14

Buse Mayda, 23:17

Esmanur Yılmaz, 23:33

U23 ERKEKLER (8KM)

Ali Tunç, 26:51

Emin Berke Murathan, 27:21

Ramazan Yılmaz İma, 27:27

Utku Göler, 27:36

BÜYÜK KADINLAR (8KM)

Sümeyye Erol, 30:22

Fatma Karasu, 31:07

Fatma Arık, 31:20

Pınar Demir, 31:55

BÜYÜK ERKEKLER (10KM)

Ömer Amaçtan, 33:16

Murat Emektar, 33:35

İsmail Taşyürek, 34:13

Ersin Tekal, 34:30