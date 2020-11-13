Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz transferine noktayı koyuyor!

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Fenerbahçeli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.
Takvim'in haberine göre; Dorukhan Toköz ile her konuda anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, başarılı orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekleyecek. Dorukhan devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak isterse Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katacak. Aksi taktirde sezon sonunu bekleyecek.
Dorukhan'ın sözleşmesi haziranda sona eriyor. Genç futbolcu şu anda Beşiktaş'ta düzenli forma giyse de sözleşme uzatmaması Siyah-Beyazlı yönetimde tepkiye neden olmuştu. Bu yüzden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile her an ipler kopabilir.
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