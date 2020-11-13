SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz transferine noktayı koyuyor!

Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz transferine noktayı koyuyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.11.2020 18:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz'ü Caner Erkin ve Gökhan Gönül'de olduğu gibi 'bekle ve gör' taktiğiyle transfer edecek.

Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz transferine noktayı koyuyor!

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Fenerbahçeli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Dorukhan Toköz ile her konuda anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, başarılı orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekleyecek. Dorukhan devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak isterse Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katacak. Aksi taktirde sezon sonunu bekleyecek.

"İPLER HER AN KOPABİLİR"

Dorukhan'ın sözleşmesi haziranda sona eriyor. Genç futbolcu şu anda Beşiktaş'ta düzenli forma giyse de sözleşme uzatmaması Siyah-Beyazlı yönetimde tepkiye neden olmuştu. Bu yüzden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile her an ipler kopabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
F.Bahçe'de Gençlerbirliği mesaisiF.Bahçe'de Gençlerbirliği mesaisi
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte yıl sonu dolar tahmini
İşte yıl sonu dolar tahmini
Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'
Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'
Kulüp başkanına silahlı saldırı
Kulüp başkanına silahlı saldırı
Gökhan Gönül sakatlandı! Derbide yok...
Gökhan Gönül sakatlandı! Derbide yok...
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Galatasaray'da bir futbolcu pozitif
Galatasaray'da bir futbolcu pozitif
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz transferine noktayı koyuyor!
Dorukhan, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı!
Fenerbahçe - Başakşehir hattında hareketli saatler! Deniz Türüç-Edin Visca takası!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor
F.Bahçe'de Gençlerbirliği mesaisi
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı
Gökhan Gönül sakatlandı! Derbide yok...
ÖZET | Barcelona - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 97-55
F.Bahçe deplasmanda Barcelona'ya yenildi
Deniz Türüç: Fenerbahçe'ye dönebilirim
Deniz Türüç'den Fenerbahçe mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.