Emre Belözoğlu: "Dünya Kupası arasına hangi takım önde girerse girsin çok değerli değil"

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında perşembe günü İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısına Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kaleci Muhammed Şengezer katıldı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ SON 16"

Emre Belözoğlu, yarınki maçı kazanıp grup lideri olarak son 16 turuna kalmak istediklerini belirterek, "Bizim için değerli bir maç. İlk maçta da rakip ile zorlu bir maç yapmış ve 4-0 gibi net galibiyet almıştık. Yarın bizim için oynayacağımız her maç kadar zor olacak. Kazanmak istiyoruz. Kazanırken de iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkılarımız oldu. Bunun tüm takımlar adına devam etmesi gerekiyor. Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI ÇOK OLUMLU BİR SENARYO OLMAYACAK"

Sezon ortasında Dünya Kupası'nın gerçekleştirilecek olmasının takımı nasıl etkileyeceğiyle ilgili Belözoğlu, "Mevcut kadroyla, oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi bence çok olumlu senaryo olarak yansımayacak. 50 günlük ara ciddi bir süre. Maçlar biter bitmez turnuva yapılacak. Turnuva biter bitmez de kendi takımlarına gelecekler. Sezon ortasında yüksek seviyeler yaşanacağı için kolay olmayacak. Ligde de o araya kim ne kadar önde girerse girsin çok değerli bulmuyorum. Önümüzde 30'a yakın maç kalacak. Takımlara, pozisyona yansıyacağını düşünmüyorum. Kötü giden takımların toparlaması adına iyi süreç olur ama iyi giden takımlar için iyi bir süreç olmayacak." şeklinde konuştu.

"SON MAÇLARINI İZLEDİM"

Belözoğlu, İskoç bir gazetecinin, "Hearts'taki sakat oyuncular sizin için bir avantaj olur mu?" sorusuna, "Hearts'ın son maçını izledim. Sakat oyuncuları var. Onlar İskoçya Ligi'ne odaklanacaklardır. Kolay maç olmayacak. Biz de yarınki maça odaklanıyoruz." yanıtını verdi.

ŞENGEZER: "KESİNLİKLE GERİ BAKMIYORUZ"

Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ise son 16'ya kalmak istediklerini söyleyerek, "Grupta lideriz. Bu en baştan gelen çalışma özverisi ile olacak bir şeydi. Çok çalışıyoruz. Son maç Fiorentina'ya karşı mağlubiyet aldık. Kesinlikle geri bakmıyoruz. Son maç Hearts'a karşı. İnşallah o maçta galip gelip, son 16'ya kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

