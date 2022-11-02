SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Emre Belözoğlu: "Dünya Kupası arasına hangi takım önde girerse girsin çok değerli değil"

Emre Belözoğlu: "Dünya Kupası arasına hangi takım önde girerse girsin çok değerli değil"

02.11.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında perşembe günü İskoçya ekibi Hearts'i konuk edecek olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: "Dünya Kupası arasına hangi takım önde girerse girsin çok değerli değil"

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında perşembe günü İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısına Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kaleci Muhammed Şengezer katıldı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ SON 16"

AA-20221102-29329501-29329497-MEDIPOL_BASAKSEHIRHEARTS_MACINA_DOGRU (Large)

Emre Belözoğlu, yarınki maçı kazanıp grup lideri olarak son 16 turuna kalmak istediklerini belirterek, "Bizim için değerli bir maç. İlk maçta da rakip ile zorlu bir maç yapmış ve 4-0 gibi net galibiyet almıştık. Yarın bizim için oynayacağımız her maç kadar zor olacak. Kazanmak istiyoruz. Kazanırken de iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkılarımız oldu. Bunun tüm takımlar adına devam etmesi gerekiyor. Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI ÇOK OLUMLU BİR SENARYO OLMAYACAK"

AA-20221102-29329501-29329495-MEDIPOL_BASAKSEHIRHEARTS_MACINA_DOGRU (Large)

Sezon ortasında Dünya Kupası'nın gerçekleştirilecek olmasının takımı nasıl etkileyeceğiyle ilgili Belözoğlu, "Mevcut kadroyla, oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi bence çok olumlu senaryo olarak yansımayacak. 50 günlük ara ciddi bir süre. Maçlar biter bitmez turnuva yapılacak. Turnuva biter bitmez de kendi takımlarına gelecekler. Sezon ortasında yüksek seviyeler yaşanacağı için kolay olmayacak. Ligde de o araya kim ne kadar önde girerse girsin çok değerli bulmuyorum. Önümüzde 30'a yakın maç kalacak. Takımlara, pozisyona yansıyacağını düşünmüyorum. Kötü giden takımların toparlaması adına iyi süreç olur ama iyi giden takımlar için iyi bir süreç olmayacak." şeklinde konuştu.

"SON MAÇLARINI İZLEDİM"

AA-20221102-29329501-29329496-MEDIPOL_BASAKSEHIRHEARTS_MACINA_DOGRU (Large)

Belözoğlu, İskoç bir gazetecinin, "Hearts'taki sakat oyuncular sizin için bir avantaj olur mu?" sorusuna, "Hearts'ın son maçını izledim. Sakat oyuncuları var. Onlar İskoçya Ligi'ne odaklanacaklardır. Kolay maç olmayacak. Biz de yarınki maça odaklanıyoruz." yanıtını verdi.

ŞENGEZER: "KESİNLİKLE GERİ BAKMIYORUZ"

AA-20221102-29329501-29329499-MEDIPOL_BASAKSEHIRHEARTS_MACINA_DOGRU (Large)

Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ise son 16'ya kalmak istediklerini söyleyerek, "Grupta lideriz. Bu en baştan gelen çalışma özverisi ile olacak bir şeydi. Çok çalışıyoruz. Son maç Fiorentina'ya karşı mağlubiyet aldık. Kesinlikle geri bakmıyoruz. Son maç Hearts'a karşı. İnşallah o maçta galip gelip, son 16'ya kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalımbay: "Burada kazanıp, F.Bahçe'ye moralli çıkacağız"Çalımbay: "Burada kazanıp, F.Bahçe'ye moralli çıkacağız"
'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!''Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'
Ekranlara yansımamıştı! Jesus sakatlanan oyuncuya böyle tepki gösterdiEkranlara yansımamıştı! Jesus sakatlanan oyuncuya böyle tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Emre Belözoğlu konferans ligi UEFA s lig serbest piyasada döviz doların satış fiyatı piyasada döviz fatih terim stadı hedefi başakşehir fatih terim stadı maçın iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı durduğu yerde zamlanıyor! Vatandaş sonunda isyan etti

Fiyatı durduğu yerde zamlanıyor! Vatandaş sonunda isyan etti

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu!

Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu!

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde dayak yedi! Hakemin kararı ise herkesi çileden çıkardı

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde dayak yedi! Hakemin kararı ise herkesi çileden çıkardı

Ali Palabıyık'a maç yok! Fatura çok ağır oldu...

Ali Palabıyık'a maç yok! Fatura çok ağır oldu...

14 saniye sürdü! G.Saray taraftarı yine rekor kırdı

14 saniye sürdü! G.Saray taraftarı yine rekor kırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.