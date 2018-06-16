Emre Belözoğlu: Eve gelip, sinirden gözyaşı döktüm!

Türk futbolunda fark yaratan, tarihe kazınan başarılara imza atan, mesleğinin olgunluk çağında yıldız bir isim o. Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla birlikte NTV'ye konuk oldu.

Tuğba Dural'ın eski bayramlara dair hatıralarını sorduğu Emre Belözoğlu, "Bayramlar her geçen sene bir öncekini aratıyor. Benim çocukluğum İmrahor, Yedikule'de geçti. Kısa bir dönem Zeytinburnu'na taşındık. Çok küçük bir Rum mahallesinde büyüdüm. Özellikle Ramazan'da sokaklara yayılan sofralar, herkesin beraber açtığı iftarlar, sahurlar ve yine herkesin komşuluk ilişkisinden çok aile ilişkisiyle bayramlaştığı sabah namazından sonraki anlar aklımda kalmıştır" diye anlattı.

"ANTREMANA ÇIKABİLMEM İÇİN 4 KİLO VERMEM GEREKTİ"

Arda Turan'ın da Atletico Madrid'te oynadığı dönemde fiziksel olarak değiştiğini, çok kilo verdiğini belirten Tuğba Dural'a, Emre Belözoğlu katıldığını belirtti ve kendi tecrübesini anlattı. "İspanya ligi çok zor bir lig; hem teknik hem fiziksel anlamda çok hazır olmanız gerekiyor. Arda'yı da çok iyi hazırladılar; Atletico Madrid'te mükemmel seneler geçirdi. Barcelona'da da öyle. Şöyle bir anımı anlatayım: Atletico Madrid'e ilk geldiğimde imza attım, kilo ve yağ testlerim yapıldı. 75,5 kilo çıktım; Fenerbahçe'de oynadığım kiloya yakın bir kiloydu. Bana hoca, 'Bizde oynaman için değil, antrenmana çıkman için 71,5 kiloya düşmen gerekiyor. Bir ay süre veriyoruz sana' dedi. Bir sporcu için dört kilo vermek çok zordur. Sadece antrenmana çıkabilmek için bir ayda o kiloyu vermiştim" dedi.