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Emre Belözoğlu Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'yla 1 yıllık anlaştığını resmen açıkladı. Belözoğlu, sağlık kontolünden başarıyla geçti.

Fenerbahçe’de beklenen imza geldi. Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir gündeminde olan eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden “Yuvana hoş geldin” mesajı ile Emre için şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve 4 sezon aradan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, sağlık kontolünden geçti. 1 Temmuz Pazartesi günü yapılan genel sağlık testinde bulunan 38 yaşındaki Emre'nın testleri olumlu çıktı.

"FENERBAHÇE'YE KENDİMİ AİT HİSSEDİYORUM"

Tecrübeli kaptan, eski Milli golcü Nihat Kahveci'nin sunduğu bir tv programında Fenerbahçe ile ilgili, "Futbolcu oyunun merkezindedir. Bu mesleğin en değerli aktörüdür. Bu böyleyse ve bazi takımlara kendimiz ait hissediyorsak, o takımın değeri olmalısınız. Ben sokakta bunu hissediyorum. Benim altyapım Galatasaray, orada çok şey öğrendim. Bana kattıklarını hiçbir zaman inkar etmedim ama Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettiğim için taraftar da bunu bana sokakta hissettiriyor. Şu an beni gördüklerinde boynuma sarılıp ağlayanlar oluyor. Aslında değerli olan da bu" demişti.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig emre belözoğlu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
iğrenç ötesi sıkıntılı kavgacı kışkırtıcı emre yuvasına döndü
ÇOK UYUMLU BİR İKİLİ.FENER VE EMRE!!!!!!!!!!!
sonra neden türk futbolu gelişmiyor
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