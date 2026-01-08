SPOR

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye "abone" oldu! İrfan Can Kahveci yetmedi, şimdi de o yıldızı istiyor

Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Emre Belözoğlu, transferde eski takımı Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam ediyor! İrfan Can Kahveci bombasını patlatan Belözoğlu, şimdi de Sarı-Lacivertli ekipteki Becao'ya kancayı taktı. İşte Paşa'da kurulan o müthiş plan...

Emre Şen
Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Kasımpaşa'nın başına geçtikten sonra iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, transfer rotasını çok yakından tanıdığı Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler, birer birer Kasımpaşa yolunu tutuyor.

İRFAN CAN TAMAM, SIRA BECAO'DA!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci ile her konuda anlaşan ve oyuncuyu İstanbul'da tutmayı başaran Kasımpaşa, şimdi de gözünü Becao'ya dikti.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve kadro dışı kalan milli golcü Becao'yu da takımında görmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, Becao ile bizzat görüşerek, "Gel burada yeniden kendini bul, krallar gibi oyna" dediği iddia edildi.

FENERBAHÇE "GİTSİN" DİYOR

Sarı-Lacivertli yönetimin, yüksek maaş yükünden kurtulmak için Becao'nun gidişine sıcak baktığı ve Kasımpaşa'ya her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtiliyor. Transferin birkaç gün içinde "çifte imza" töreniyle açıklanması bekleniyor.

