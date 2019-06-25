Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, Ajansspor’a açıklamalarda bulundu.
“Benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu herkes çok iyi bilir” diyen Belözoğlu, “Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu ile birkaç kez bir araya geldik. Başkanın benim için çok güzel düşünceleri var. Onur verici bir olay. Ben de Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığımı söyledim. Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Bir sene oynayacağım ve sonra kulübüme hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.
Deneyimli oyuncu şöyle devam etti:
“Fenerbahçe’nin geçen sene yaşadığı sezonu bir daha yaşamayacak. Böyle bir sezonu taraftarımıza bir daha yaşatmamalıyız. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluklar bekliyor. Şampiyon olmalıyız."
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