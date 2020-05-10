Emre Belözoğlu, Galatasaray günlerini değerlendirdi!

Arda Turan ile Emre Belözoğlu'nun birlikte yaptığı Instagram canlı yayını çeşitli konulara ışık tuttu. Galatasaray günlerini inkar etmediğini söyleyen Emre Belözoğlu, sosyal medyada gündeme oturdu.
Arda Turan, "Çok iyi profesyonelsin abi. Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkar etmiyorsun." ifadesini kullandı. Sonrasında Emre Belözoğlu, "Kesinlikle. Ben çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısındaki günlerimi de asla inkar etmem. Böyle olmalıyız" açıklamasını yaptı.
Belözoğlu, "Hagi'yi unutursam taş olurum. Üstümüzde çok büyük emeği var. Hagi ve Alex, bu ülkeye gelen en büyük iki oyuncu." dedi.
Emre Belözoğlu, "Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar. Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır." ifadesini kullandı.
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