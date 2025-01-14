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Emre Belözoğlu geri dönüyor! Alex de Souza'nın yerine takım ona emanet... İşte yeni adresi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 12:44
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrılırken, yeni hoca belli oldu. Akdeniz ekibinin Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu geri dönüyor! Alex de Souza'nın yerine takım ona emanet... İşte yeni adresi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.

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Alex de Souza Emre Belözoğlu son dakika
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