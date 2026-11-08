Sakatlanıp devam edememişti! Galatasaray'dan Leao için açıklama geldi

Galatasaray'da Rafael Leao şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sakatlığı nedeniyle gündeme gelen Portekizli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirmede bulundu. Yapılan kontrollerin ardından yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.

MR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Kulübü, Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun sağ üst arka adale grubunda ciddi bir sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rafael Leao'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

DÖNÜŞ TARİHİ...

MR incelemesinin ardından tedavi sürecine geçilen Rafael Leao'nun yeşil sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı.

Portekizli futbolcunun iyileşme süreci yakından takip edilirken, rehabilitasyon çalışmalarının ardından sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Galatasaray cephesinden yıldız oyuncunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.