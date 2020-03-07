Emre Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!

Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımla beraber sahada olacak.
(İHA)
'Lütfen kadın futbol takımı kurun'
MHK'den kadın hakemlere görev
Eski efsane futbolcu tutuklandı
Atiba ile Vida arasında sert tartışma
Atiba Hutchinson: Bu şekilde devam etmeliyiz!
Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü
Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!
Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması
İspanya Kral Kupası'nda Bask finali
Galatasaray'a flaş transfer teklifi
Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok
Saracchi yerine gelen Angelino: Leipzig'de kalmak istiyorum
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Serie A'da flaş karar! Koronavirüs...
Okuyucu Yorumları 0 yorum