Emre Belözoğlu, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu

Gelecek sezon Fenerbahçe’nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport’a konuştu.

Emre, “Muhteşem anılarım var: Milano'ya dönünce taraftarlar bana her zaman özel bir şekilde davrandılar. Beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Zaten bilirsiniz, Türkler ve İtalyanlar karakter bakımından benzerler” dedi.

"DAHA FAZLA ŞEYLER KAZANABİLİR MİYDİNİZ?"

Emre,"O zamanlar, Serie A dünyanın en ünlü ve zor ligiydi. Inter, Juventus, Milan ve Roma gibi olağanüstü takımlar vardı. Calciopoli kaosu patlamasaydı işlerin nasıl gideceğini bilmesek bile elimizden gelenin en iyisini yaptık." dedi.

MORATTİ ANISI

Emre, "İmza gününde kendisine Türk kahvesini getirdik. Şaşırdı. Dedi ki; ‘bir oyuncunun bana bir şey getirmesi nadirdir, genellikle tam tersidir'. Eğlenceliydi. Sıra dışı bir adamdı. İyi bir adam hakkında konuşuyoruz. Tek kelimeyle nasıl tanımlayacağımı biliyor musunuz? Bir baba." ifadesini kullandı.

"INTER MİLAN'I TAKİP EDİYOR MUSUN?"

Emre, "Elbette. Neredeyse 40 yaşında bile olsa dikkatli bir gözle bakıyorum. Conte'yi gerçekten seviyorum. Belli ilkelerini bozmadan formuna ve kalitelerine hiçbir şey olmamış gibi oyuncuları değiştirebilen bir olgusu var. Takıma fikirlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor." dedi.