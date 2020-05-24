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Emre Belözoğlu, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2020 22:15 | Son Güncelleme

Gelecek sezon Fenerbahçe’nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İtalyan gazetesine konuştu.

Emre Belözoğlu, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu

Gelecek sezon Fenerbahçe’nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport’a konuştu.

Emre, “Muhteşem anılarım var: Milano'ya dönünce taraftarlar bana her zaman özel bir şekilde davrandılar. Beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Zaten bilirsiniz, Türkler ve İtalyanlar karakter bakımından benzerler” dedi.

"DAHA FAZLA ŞEYLER KAZANABİLİR MİYDİNİZ?"

Emre,"O zamanlar, Serie A dünyanın en ünlü ve zor ligiydi. Inter, Juventus, Milan ve Roma gibi olağanüstü takımlar vardı. Calciopoli kaosu patlamasaydı işlerin nasıl gideceğini bilmesek bile elimizden gelenin en iyisini yaptık." dedi.

MORATTİ ANISI

Emre, "İmza gününde kendisine Türk kahvesini getirdik. Şaşırdı. Dedi ki; ‘bir oyuncunun bana bir şey getirmesi nadirdir, genellikle tam tersidir'. Eğlenceliydi. Sıra dışı bir adamdı. İyi bir adam hakkında konuşuyoruz. Tek kelimeyle nasıl tanımlayacağımı biliyor musunuz? Bir baba." ifadesini kullandı.

"INTER MİLAN'I TAKİP EDİYOR MUSUN?"

Emre, "Elbette. Neredeyse 40 yaşında bile olsa dikkatli bir gözle bakıyorum. Conte'yi gerçekten seviyorum. Belli ilkelerini bozmadan formuna ve kalitelerine hiçbir şey olmamış gibi oyuncuları değiştirebilen bir olgusu var. Takıma fikirlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor." dedi.

''CENGİZ ÜNDER, EN İYİLERDEN OLACAK''

Öte yandan Roma forması giyen Cengiz Ünder hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, başarılı futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Ünder'in en iyilerden biri olacağını belirten tecrübeli futbolcu, ''Cengiz Ünder, harika bir futbolcu. Başakşehir'de oynarken onun gelişimini gözlerimle seyrettim. Bana inanın, o fenomen bir futbolcu. Çok patlayıcı bir oyuncu. Her saatinde futbolu düşünür. Dikkati asla dağılmaz. Bu söylediğimi bir gün hatırlayın. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak.'' şeklinde konuştu.

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