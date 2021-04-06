Emre Belözoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Emre Belözoğlu biyografisi...

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak son dönemde oldukça fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Atlético Madrid gibi takımlarda uzun yıllar top koşturmuş olan Emre Belözoğlu'nun hayatı spor severler tarafından sorgulanıyor. Peki Emre Belözoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR? 7 Eylül 1980'de İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Emre Belözoğlu, 2009 yılından bu yana Tuğba Gürevin ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir de oğlu bulunmaktadır. Emre Belözoğlu'nun oynadığı takımlar şöyledir: Yenidoğan Güneşspor



Futbola Yenidoğan Güneşspor'da başlamıştır ve 3 sene boyunca altyapısında oynadı. Zeytinburnuspor



5 sene boyunca Zeytinburnuspor altyapısında oynamıştır. Galatasaray



12 Temmuz 1995'te resmen Galatasaray'ın futbolcusu olmuştur. 1 sene altyapıda forma giymiştir. Galatasaray'ın A takımında ilk sezonu olan 1996-97 sezonunda çok fazla forma şansı bulamamış ve sadece 1 lig maçında forma giymiştir. 1997-98 sezonundan itibaren sezonda düzenli olarak forma giymeye başlamıştır. İkinci sezonunda 23 lig maçında görev almış ve bu maçlarda 2 gol atmıştır. Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası başarıları bulunmaktadır. Üçüncü sezonunda henüz 17 yaşındayken 27 lig maçında görev almış ve 2 gol atmıştır. Toplamda ise 34 maçta görev alıp bu maçlarda 4 gol atmayı başarmıştır. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı yılda iskelet kadroda kendine yer bulan Emre, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazanan takıma büyük katkıda bulunmuştur. Son sezonundan itibaren Avrupa'nın köklü kulüplerinin dikkatini çeken Emre, Galatasaray forması ile 102 lig maçında forma giymiş ve 14 gol atmıştır. Toplamda ise 144 maçta forma giyip 21 gol atmayı başarmıştır.

Inter



Emre Belözoğlu, Internazionale Milano'da Avrupa'daki büyük futbol kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. İtalyan spor gazetesi Tuttosport Emre'nin bir orkestra şefi gibi olduğunu belirtmiştir. O yıllarda Emre'yle Real Madrid, Barcelona, Valencia, AC Milan ve Internazionale Milano gibi Avrupa'nın büyük futbol kulüpleri ilgileniyorlardı. 2001 senesinde Hakan Şükür ve Okan Buruk'un da forma giydiği Inter Milan'a, henüz 20 yaşındayken bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. İlk sezonunda 14 lig maçında forma giymiştir. Inter Milan'daki ikinci sezonunda daha çok forma giymeye başlayıp 25 lig, 12 Avrupa Kupası olmak üzere 37 maçta forma giymiştir ve bu maçlarda 4 gol atıp 1 asist yapmıştır. Emre üçüncü sezonunda takımdaki başarısından dolayı Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü kazanan 17. futbolcu olmuştur. Newcastle United



Temmuz 2005 tarihinde Newcastle United'a transfer olmuştur. Newcastle United taraftarı tarafından sevilen bir futbolcu olduğunu kanıtlamıştır. Yeteneğini sergilediği futbolla, golleriyle ve asistleriyle göstermiştir. Premier League'de Sunderland'e attığı golle hatırlanmaktadır.

Fenerbahçe



Temmuz 2008'de Fenerbahçe'ye transfer olarak Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda seremoni yapılmıştır. Tecrübeli olması nedeni ile Fenerbahçe'de geldiği ilk sezonda 2. kaptan olmuştur. İlk sezonda beklenenleri pek karşılayamayan Emre Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda ise Süper Lig'de 2009-10 sezonunun en iyi futbolcusu seçilmiştir. Fenerbahçe'deki 3. sezonunda 27 maçta forma giymiş 3 gol atıp 6 asist yaparak Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğuna katkı yapmıştır. Atlético Madrid



Emre Belözoğlu 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan resmi açıklamaya Atlético Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea takımıyla oynanan ve 4-1 Atlético Madrid'in galibiyeti ile biten Süper Kupa maçı sonucunda Madrid ekibi kupayı müzesine götürmüştür. Emre böylece Galatasaray ile 2000 UEFA Süper Kupası'ndan sonra kariyerindeki ikinci Süper Kupa zaferini tatmıştır. Atletico'ya geldikten sonra kendisi için ayrı bir öneme sahip olan 5 numaralı formanın dolu olmasından sonra Emre, Galatasaray'da ilk önce giymiş olduğu 21 numaralı formayı giymiştir.