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Emre Belözoğlu, Liglerin erteleme kararı hakkında açıklama yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.03.2020 20:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, liglerin ertelenmesi hakkında FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Alınan kararın yerinde ve doğru olduğunu söyleyen yıldız oyuncu sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, Liglerin erteleme kararı hakkında açıklama yaptı!

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğu, liglerin ertelenmesinin ardından Fenerbahçe kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Erteleme kararının yerinde ve doğru olduğunu söyleyen tecrübeli isim futbolcular olarak bu durumdan çok memnun olduklarını söyledi.

"FUTBOL ORTAMI GERİDE KALMALIYDI"

Emre Belözoğlu, "Böyle bir zamanda futbol ortamı geride kalmalıydı. İnşallah ülkemiz de bu sorunu bir an önce atlatır. Herkesin devletimizin uyarılarını dikkate almaya davet ediyorum. Olabildiğince evlerimizde kalalım. Gerçekten çok bulaşıcı bir virüs." diyerek virüsün tehlikesine dikkat çekti ve herkesi uyardı.

"YERİNDE VE DOĞRU BİR KARAR"

Emre Belözoğlu, "Devletimizin almış olduğu bir karar var. Bizim buna uymamız gerekiyor. 2-3 gündür hastalığın artarak devam ettiği bir süreç var. Oyuncu profilleri yabancı ağırlıklı artık Türkiye'de. Onların motivasyonu bir Türk oyuncuyla aynı olmayabiliyor. Yerinde ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizlerin maçlara hazırlanmak için antrenman da yapacağımız süreç olacak çünkü." diyerek sözlerini noktaladı.

(FBTV)

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