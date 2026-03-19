Emre Belözoğlu maç sonu çılgına döndü! "Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerek..."

Süper Lig'in 27.haftasında Kasımpaşa Beşiktaş'a 2-1 yenilerek küme düşme potasında büyük bir yara aldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun "Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerek, kuyudan çıksak bizim için yeterli" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Kasımpaşa, ligde 24 puanla 15. sırada ve küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alırken, maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan sert açıklamalar geldi.

"LİGDEKİ EN AZ 10 TAKIMDAN DAHA İYİYİZ..."

Emre Belözoğlu: "Maçın ikinci yarısında 30 dakika bizdeydi oyun. Kale içine kadar girdik ama bu oyun kaliteli ayaklarla oynanıyor. Bu maçı kaybetmeyeceğiz diye hissettiğim bir maçta 2-1 kaybettik. Kasımpaşa'nın bu ligdeki en az 10 takımdan daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"SADECE BONSERVİSE 50 MİLYON HARCAMIŞ BİR TAKIM"

"Üzgünüm, oyuncular da üzgün. Oyunda momentum belli dakikalarda bize döndü. Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var; Kasımpaşa tecrübesi daha fazla olan oyuncuların bilmesi gereken bir durum var. Böylesi süreçlerde çok daha iyi, çok daha net savunma yapmanız lazım. Herkes bizden daha iyi bildiğini iddia ediyor ama oyun defansta ve ofansta, herkes yüzde yüz defans yapmalıdır. Çok konuşulması gereken iki gol yedik. Çok üzüntü verici iki gol. Hafif koşu atarak savunmaya dönme... Ne kadar iyi oynarsanız oyun tabele her şeyin ötesinde. Oyuncuların isteği, arzusu mutlu etti ama bazı oyuncular performanslarını artırmak zorunda. Bunu net bilmeleri gerekiyor.

Bu enerjiyi, bu motivasyonu hangi takıma karşı sergilersek sergileyelim, büyük takımlar hariç üstünlük kurarız. Arzu, istek başımın üstünde. Hepsine teşekkür ettim ama bu pozisyonda olan takım, maçta pozisyon vermezken bu kadar kolay orta kestirmez, bu kadar kolay 18'de vurdurmaz. Böyle iki gol yiyemez. Kendimizi eleştirmeliyiz bu konuda. Ancak maçın ikinci yarısında 30 dakika bizdeydi oyun. Kamil oyundan çıkmasaydı... Onları çok şaşırttık ama bu oyun kaliteli ayaklarla oynanıyor. Kale içine kadar girdik. Risk aldığımız dönemde 2 pozisyon verdik. Bu maçı kaybetmeyeceğiz diye hissettiğim bir maçta 2-1 kaybettik. Çok üzgünüm. Bizim takım, bu ligdeki en az 10 takımdan daha iyi. İyi çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bazen hayatta elinizden geldiğince yapmanız yetmez. Biz kendi maçlarımızı kazanıp kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmeliyiz. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, tebrik ederim. Devre arasında sadece bonservise 50 milyon Euro harcamış bir takım. Biz inandığımız yolda, oyuncuları motive ederek iyi günlerin geleceğine inanıyorum."

"MISIR'A SULTANLIKTAN VAZGEÇMEK GEREK..."

Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu: “Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerek, kuyudan çıksak bizim için yeterli." ifadelerini kullandı.

ABD'ye ait F-35 savaş uçağı İran tarafından vuruldu! Acil iniş yaptı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

